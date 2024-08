AUG 1 — UPDATE DANGER IN THE DELI: RECALL OF BOAR’S HEAD VIRGINIA HAM SALAMI AND BOLOGNA

Recall of Deli Meats Linked to Listeria Expanded

The U.S Department of Agriculture has expanded its recall of deli meats linked to a multi-state Listeria outbreak.

An additional 71 varieties of Virginia ham, salami and bologna that were produced in a Virginia plant and sold under the Boar’s Head and Old Country brands have been added, in addition to the original Boar’s Head liverwurst that tested positive for the listeriosis bacteria. Read More

View Fact Sheet HERE.

For a full list of the contaminated products and more detailed cleaning instructions, visit the Health Department’s website.

en Español

Retiro de Carnes Frías Vinculado a la Listeria Ampliado

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ha ampliado su retiro de carnes frías vinculadas a un brote de Listeria en varios estados. Se han agregado 71 variedades adicionales de jamón de Virginia, salami y mortadela que se produjeron en una planta de Virginia y se vendieron bajo las marcas Boar’s Head y Old Country, además del liverwurst de Boar’s Head original que dio positivo por la bacteria listeriosis. Leer más

Vea la hoja informativa AQUÍ.

Para obtener una lista completa de los productos contaminados e instrucciones de limpieza más detalladas, visite el sitio web del Departamento de Salud