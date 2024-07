Happy July 4th. America’s Birthday

en Español

Happy July 4th! Let’s celebrate the power of unity and collective action. On July 4th, 1776, the Second Continental Congress unanimously adopted the Declaration of Independence, announcing the colonies’ separation from Great Britain. The Constitution provides the legal and governmental framework for the United States. Today reminds us that when people unite for a common cause, they shape history. Whether building a nation or fostering positive change in our communities, let’s continue working together for a brighter future.

Fun Fact: The Second Continental Congress, convened in 1775, marked a pivotal moment in American history. Delegates from the 13 colonies gathered to address tensions with Great Britain and ultimately declared independence, laying the foundation for our nation’s birth.

en Español

¡Feliz 4 de Julio! Celebremos el poder de la unidad y la acción colectiva. El 4 de Julio de 1776, el Segundo Congreso Continental adoptó por unanimidad la Declaración de Independencia, anunciando la separación de las colonias de Gran Bretaña. La Constitución proporciona el marco legal y gubernamental para los Estados Unidos. Hoy nos recuerda que cuando las personas se unen por una causa común, hacen historia. Ya sea construyendo una nación o fomentando cambios positivos en nuestras comunidades, sigamos trabajando juntos por un futuro más brillante.

Dato curioso: El Segundo Congreso Continental, convocado en 1775, marcó un momento crucial en la historia de Estados Unidos. Delegados de las 13 colonias se reunieron para abordar las tensiones con Gran Bretaña y finalmente declararon la independencia, sentando las bases para el nacimiento de nuestra nación.