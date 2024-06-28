WHITE PLAINS WEEK TONIGHT AT 7:30–THE PRIMARY ELECTION REPORT FROM JOHN BAILEY AND THE NEWS. CH 45 FIOS COUNTYWIDE. WHITE PLAINS OPTIMUM CH. 76 AND www.wocommunitymedia.org

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GEORGE LATIMER– ELECTED THE PEOPLE’S CHOICE FOR THE 16TH CONGRESSIONAL DISTRICT.
MERIAM LEVITT-FLISSER REPUBLICAN CANDIDATE FOR THE 16TH SEAT.
CITY TAKES UP RENEWING WESTCHESTER POWER AGREEMENT MONDAY EVENING. HIGHER CON ED RATES AHEAD.
NOAM BRAMSON HEAD OF WESTCHESTER POWER MAKES THE CHOICES CLEAR PROMISES LOWER NEGOTIATED RATE.
SUSAN CACASE IN VICTORY. WINS WESTCHESTER COUNTY DEMOCRATIC NOMINATION FOR DISTRICT ATTORNEY
FIREWORKS WHITE PLAINS HIGH SCHOOL. JULY 2. NO RAIN DATE 6 PM TO 10 PM. FOOD AMUSMENTS ENTERTAINMENT
PLUS KEN JENKINS INTRODUCES GEORGE LATIMER AFTER PRIMARY WIN
GEORGE LATIMER’S VICTORY SPEECH.
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BEHIND THE ANCHOR DESK FOR 24 YEARS
JOHN BAILEY AND THE NEWS
THIS WEEK EVERY WEEK
ON WHITE PLAINS WEEK