TONIGHT AT 7:30 E.S.T. WHITE PLAINS WEEK THE FEBRUARY 3 REPORT — THE 22ND ANNIVERSARY OF WPW-FOUNDED FEBRUARY 2021. SEE IT COUNTYWIDE ON FIOS CH.45 AND ON WHITE PLAINS OPTIMMUM CH 76 AND WWW,WP COMMUNITYMEDIA.ORG

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DAVID CHONG WITH ADVICE TO PARENTS, FAMILIES, AND YOUNG ADULTS ON HOW TO GUARD AGAINST FALLING VICTIM TO FENTANYL-ENHANCED SUBSTANCES.
THE COUNTY CENTER IS COMING BACK- COUNTY EXECUTIVE LATIMER ON THE CENTER PLANS
SERVICE EMPLOYEES INTERNATIONAL 32BJ IS TARGETED AGAIN FOR REPLACEMENT. UNION SUES NEW CONTRACTOR FOR VIOLATING NATIONAL LABOR RELATIONS BOARD RULE. 50 FACE LOSS OF JOB, HEALTH BENEFITS AT ONE OF WESTCHESTER’S BIGGEST COMPANIES $39 BILLION IN NET PROFITS IN 2022. WILL COUNTY STEP UP AND STEP IN?
HOW DR. KATELYN JETTELINA “YOUR LOCAL EPIDEMIOLOGIST” FEELS ABOUT ENDING THE COVID STATE OF EMERGENCY: SOBERING REALITY ABOUT WHAT LIES AHEAD
HOSPITALIZATIONS FOR COVID CONTINUE AT 46% OF NEW ADMISSIONS IN 7 COUNTY MID-HUDSON REGION , 42% OF NEW ADMITTEES ON LONG ISLAND, 40% OF NEWLY ADMITTED PATIENTS IN NEW YORK CITY
WESTCHESTER SEES 5TH WEEK OF CONTAINMENT OF COVID NEW CASES.
JOHN BAILEY AND THE NEWS

THIS WEEK EVERY WEEK

ON WHITE PLAINS WEEK

FOR 22 YEARS.

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