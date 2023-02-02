TONIGHT AT 8 — WHITE PLAINS TV -A FENTYNAL SPECIAL ON WPTV’S “PEOPLE TO BE HEARD” POLICE COMMISSIONER DAVID CHONG ON THE FENTYNAL SITUATION IN WHITE PLAINS AND WESTCHESTER ON FIOS 45 COUNTYWIDE AND IN WHITE PLAINS OPTIMUM CH 76 AND ON THE INTERNET www.wpcommunitymedia.org

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DAVID CHONG,
COMMISSIONER OF PUBLIC SAFETY,
WHITE PLAINS NY USA

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