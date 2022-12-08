TONIGHT AT 8: JOHN MARINO “MR. RADIO NEW YORK” OF WESTCHESTER TALK RADIO ON PEOPLE TO BE HEARD. CH 45 FIOS. CH 76 OPTIMUM WHITE PLAINS AND www.wpcommunitymedia.org and Saturday at 7

Hits: 16

THE MOST HEARD, INSTANTLY RECOGNIZABLE WHEN YOU HEAR HIM –MOST SAVVY BROADCASTER IN RADIO — SPORTS- NEWS – “MR. WESTCHESTER SPORTS” POLITICS TALKS ABOUT HIS GROWING UP IN THE BRONX

HOW HE GOT INTO RADIO

HIS LIFE IN BROADCASTING

THE NEWS TODAY

“JOURNALISM TODAY

ON PEOPLE TO BE HEARD’

Comments are closed.