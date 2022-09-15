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THE NEW GREEN RATE AND BASIC ELECTRICITY RATES
WHAT IS NEXT IN SELECTING YOUR POWER SOURCE
MONEY SAVING PLANS THAT CUT SUMMER POWER BILLS
WHY THE NEW GREEN RATES HAVE INCREASED
WHY THE NEW BASIC RATES HAVE INCREASED
HOW PRICE FOR ELECTRIC RATES ARE SET IN NEW YORK STATE
THE FUTURE OF GREEN ENERGY–IS THERE ONE?
IS THERE INCENTIVE FOR NEW YORK ENERGY COMPANIES TO CONTINUE TO GROW GREEN
THE ADVANTAGES OF THE FIXED RATE SUSTAINABLE OFFERS.
WHY THE FIRST AUCTION FOR SUSTAINABLE RATES DID NOT WORK OUT?