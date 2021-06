NY STATE EXCLUDED WORKERS FUND OFFERS IMMIGRANT NON-CITIZENS ONE TIME INCOME LOSS PAYMENT FOR COVID-RELATED INCOME LOSSES

Hits: 10

WPCNR COUNTY CLARION-LEDGER. From Westchester County Chairman of the Board of Legislators Benjamin Boykin. June 16, 2021:



The New York State Excluded Workers Fund was established in April to provide cash payments to workers who have suffered income loss due to COVID but who are not eligible for unemployment insurance or related federal benefits due to their immigration status or other factors.

This will be a one-time payment for help with income that was lost between March 27, 2020 – April 1, 2021

To be eligible you must currently live in New York State and must have lived here before March 27, 2020. Additionally, you may be eligible if a person who was the major source of income in your household died or became unable to work because of illness from the virus.

Such workers must be below a particular income threshold and provide sufficient documentation to establish work-related eligibility and residency in the state.

The New York State Department of Labor will make applications available soon at: https://dol.ny.gov/excluded-workers-fund.

Applicants may qualify for one of two tiers of compensation based on the documents they are able to provide: Tier 1 can provide up to $15,600 in benefits; Tier 2 can provide up to $3,200 in benefits, not including taxes.

To apply for Tier-1 assistance you will need:

Tax returns for tax years 2018, 2019, or 2020 with a valid Individual Taxpayer Identification (ITIN) number or

W-2 or 1099 forms for tax years 2019 or 2020 or

Employment letter with dates of work and the reason for no longer being employed or

6 weeks or more of pay stubs or wage statements from the 6 month period before you lost income or

Wage Theft Prevention Act (WPTA) Wage Notice given by employer at time of hiring showing that you were employed in the 6 months before you lost income

proof of who you are

proof of where you live

To apply for Tier-2 assistance you will need:

proof of who you are

proof of where you live

other proof of work and income

Please check back at https://dol.ny.gov/excluded-workers-fund for more information and an online application when it becomes available.

en Español

Elegibilidad Para el Fondo de Trabajadores Excluidos del Estado de Nueva York

El Fondo de Trabajadores Excluidos del Estado de Nueva York se estableció en abril para proporcionar pagos en efectivo a los trabajadores que han sufrido pérdida de ingresos debido a COVID pero que no son elegibles para el seguro de desempleo o beneficios federales relacionados debido a su estado migratorio o otros factores.

Este será un pago único por ayuda con los ingresos que se perdieron entre el 27 de marzo de 2020 y el 1 de abril de 2021.

Para ser elegible, debe vivir actualmente en el estado de Nueva York y haber vivido aquí antes del 27 de marzo de 2020. Además, puede ser elegible si una persona que era la principal fuente de ingresos en su hogar falleció o no pudo trabajar debido a una enfermedad del virus.

Dichos trabajadores deben estar por debajo de un umbral de ingresos particular y proporcionar documentación suficiente para establecer la elegibilidad relacionada con el trabajo y la residencia en el estado.

El Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York hará que las solicitudes estén disponibles pronto en: https://dol.ny.gov/excluded-workers-fund.

Los solicitantes pueden calificar para uno de los dos niveles de compensación según los documentos que pueden proporcionar: el nivel 1 puede proporcionar hasta $ 15,600 en beneficios; El nivel 2 puede proporcionar hasta $ 3,200 en beneficios, sin incluir impuestos.

Para solicitar asistencia de Nivel 1, necesitará:

Declaraciones de impuestos para los años fiscales 2018, 2019 o 2020 con un número de identificación de contribuyente individual (ITIN) válido o

Formularios W-2 o 1099 para los años fiscales 2019 o 2020 o

Carta de empleo con las fechas de trabajo y la razón por la que ya no está empleado o

6 semanas o más de comprobantes de pago o declaraciones de salario del período de 6 meses antes de que perdiera ingresos o

Wage Theft Prevention Act (WPTA) Aviso de salario proporcionado por el empleador al momento de la contratación que muestra que estuvo empleado en los 6 meses anteriores a la pérdida de ingresos

prueba de quién eres

prueba del lugar donde vive

Para solicitar asistencia de Nivel 2, necesitará:

prueba de quién eres

prueba del lugar donde vive

otra prueba de trabajo y ingresos

Vuelva a consultar https://dol.ny.gov/excluded-workers-fund para obtener más información y una solicitud en línea cuando esté disponible.

Envíe estas noticias electrónicas a familiares y amigos que puedan estar interesados ​​en esta información.