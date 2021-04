COUNTY PARK OPENING DATES

Westchester County Parks are Beginning to Reopen for the 2021 Season From Westchester County Chairman of the Board of Legislators, Benjamin Boykin



Beginning Memorial Day:

Playland Beach will be open during weekends through June 25th will be open seven days a week after June 25th

Croton Point Beach will be open during weekends through June 25th will be open Wednesday-Saturday after June 25th



Beginning June 25:



Saxon Woods, Tibbets Brook, and Wilson Woods Parks will be open seven days a week



Playland Park will reopen to the public beginning June 26th, and will be open as follows: Wednesday to Sunday between 12:00 pm – 4:00 pm and 5:00 pm – 9:00 pm The 2021 summer season will run from June 25th to Labor Day Park reservations are recommended the day of, as park capacity will be 25% Please note that Playland Pool will be closed for renovation until Summer 2022 Please forward this E-News to family and friends who may be interested in this information.



en Español Los parques del condado de Westchester están comenzando a reabrir para la temporada 2021A partir del lunes 31 de mayo, Día de la Conmemoración (en inglés Memorial Day):La playa de Playlandestará abierto durante los fines de semana hasta el 25 de junioestará abierto los siete días de la semana después del 25 de junioPlaya de Croton Pointestará abierto durante los fines de semana hasta el 25 de junioestará abierto de miércoles a sábado después del 25 de junioA partir del 25 de junio:Los parques de Saxon Woods, Tibbets Brook y Wilson Woods estarán abiertos los siete días de la semanaEl parque de Playland volverá a abrir al público a partir del 26 de junio y estará abierto de la siguiente manera:De miércoles a domingo de 12:00 p.m. a 4:00 p.m. y de 5:00 p.m. a 9:00 p.m.La temporada de verano de 2021 se extenderá desde el 25 de junio hasta el lunes, 6 de septiembre, Día del Trabajo (en inglés Labor Day)Se recomienda hacer reservaciones para el parque el día de que asistirá, ya que la capacidad del parque será del 25%Tenga en cuenta que la piscina de Playland permanecerá cerrada para renovaciones hasta el verano de 2022Envíe estas noticias electrónicas a familiares y amigos que puedan estar interesados ​​en esta información.