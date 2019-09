The link to WPWeek for 9-20 on youtube…. https://youtu.be/IWsst4gApbM

JOHN BAILEY AND JIM BENEROFE ON





THE SPECTACUIAR NEW LIBRARY PLAZA

GOVERNOR CUOMO CRACKS DOWN ON THE VAPERS

WHY DO THE STUDIES AT ALL OF THE AIRPORT?



The link to wpweek for 9-20 on youtube….





https://youtu.be/IWsst4gApbM

MONDAY NIGHT AT 7 ON FIOS CH. 45 AND CABLEVISION CH. 76 AND YOUTUBE NOW..