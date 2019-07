SEIU 32BJ LEADER DIES AT 57. GREW WESTCHESTER’S LEADING UNION FIGHTING FOR JOB PROTECTION, BENEFITS. FAIRNESS TO LABOR

HECTOR FIGUEROA

WPCNR MILESTONES. From the Service Employees international Union 32BJ:



32BJ Statement on passing of President Héctor Figueroa

It is with overwhelming sadness and a heavy heart that 32BJ mourns the unexpected passing of union president Héctor Figueroa, 57, last night in New York. The cause of death was a heart attack.

For those of us who have worked with him to further the well-being of our members and working people everywhere, and felt his personal and principled concern for our members, our staff and others this is a devastating loss.

In his many years of service to our union, to the labor movement, and to our communities, he consistently joined together a clear vision about the empowerment of working people with compassion and energy.

We extend our deepest condolences to his wife Deirdre, his children Eric and Elena, and the rest of his family, as well as to all those in our 32BJ family and beyond who forged strong bonds of camaraderie with Héctor over the years. Details about memorial plans will be forthcoming.

Declaración de la 32BJ sobre el fallecimiento del presidente Héctor Figueroa

Es con una tristeza abrumadora y un peso tremendo sobre el corazón que la 32BJ lamenta el fallecimiento inesperado del presidente del sindicato, Héctor Figueroa, anoche en Nueva York. Para aquellos de nosotros que hemos trabajado con él para promover el bienestar de nuestros miembros y de los trabajadores en todas partes, y sentimos su preocupación personal y de principios por nuestros miembros, nuestro personal y otros, esta es una pérdida devastadora. En sus muchos años de servicio a nuestro sindicato, al movimiento obrero y a nuestras comunidades, siempre conjugó una visión clara sobre el empoderamiento de las personas trabajadoras con compasión y energía. Extendemos nuestras más profundas condolencias a su esposa Deirdre, a sus hijos Eric y Elena, y al resto de su familia, así como a todos aquellos en nuestra familia 32BJ y más allá que forjaron fuertes lazos de camaradería con Héctor a lo largo de los años. Los detalles sobre los planes conmemorativos se anunciarán próximamente.