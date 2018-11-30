WHITE PLAINS WEEK THE NOV 30 PROGRAM NOW ONLINE at WHITE PLAINS WEEK DOT COM, YOUTUBE AND WWW.WPCOMMUNITYMEDIA.ORG

ALL OVER THE WORLD
WHITE PLAINS WEEK for 11-30 has been posted
the YouTube link is
the whiteplainsweek.com.link is
TONIGHT 7:30 PM COUNTYWIDE ON FIOS CH. 45
IN WHITE PLAINS ON ALTICE CH. 76
John (Bailey) Peter (Katz) and Jim (Benerofe)
ON
JIM BENEROFE IN THE ORIENT
MARTIN GINSBERG’S NEW CITY SQUARE PROJECT GATEWAY TO WP
THE HARRISON EXPLOSION OF DEVELOPMENT ON WESTCHESTER AVE
CONSTRUCTION STARTS AROUND TOWN
SENATOR ANDREA STEWART-COUSINS POLICY PRIORITIES AS SHE TAKES OVER AS MAJORITY LEADER IN THE STATE SENATE
GOVERNOR CUOMO REPORTS ON HIS MEETING WITH PRESIDENT
GEORGE LATIMER BUDGET MESSAGE TO THE WESTCHESTER COUNTY ASSOCIATION.
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