Labor LEADERS DISCUSS POST ELECTION ISSUES ON PEOPLE TO HEARD TONIGHT AT 7 ON ALTICE CH.76 AND FIOS CH. 45 AND THE INTERNET

JOHN BAILEY INTERVIEWS
WESTCHESTER LABOR LEADERS
TOM CAREY,
PRESIDENT
WESTCHESTER PUTNAM COUNTIES CENTRAL LABOR BODY
LENORE FRIEDLAENDER
VICE PRESIDENT
SERVICE EMPLOYEES UNION INTERNATIONAL 32BJ
TONIGHT AT 7
VERIZON FIOS CH. 45 AND ALTICE (WHITE PLAINS) CH. 76
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ON PEOPLE TO BE HEARD
DISCUSS
LABOR’S RESPONSE TO NATIONAL PUSHBACK AGAINST UNIONS
LOCAL WESTCHESTER HOSPITAL DIFFERENT CHARGES ON MEDICAL PROCEDURES
LARGE VARIATION IN FEES FOR SAME MEDICAL PROCEDURES OPERATIONS BEHIND STAGGERING MEDICAL COSTS. SHOULD THE CONSUMER “SHOP AROUND”
LABOR STRATEGY FOR KEEPING MEMBERSHIP TO STRESS ADVANTAGES OF BELONGING TO THE UNION.
PLANS FOR DEALING WITH THE SUPREME COURT ARBITRATION RULING IN HANDLING EMPLOYER-INDIVIDUAL SUITS.
EFFORTS TO PROTECT MEMBER IMMIGRANTS FROM EFFECTS OF WASHINGTON POLICIES
APPRENTICESHIPS TO BOLSTER THE TRADE WORKERS’ SHORTAGE
TONIGHT AT 7 ON PEOPLE TO BE HEARD
AND VIEWABLE ANYTIME ON
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