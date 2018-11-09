WHITE PLAINS WEEK TONIGHT 7:30 PM CH 45 FIOS CH. 76 ALTICE. AND ON www.wpcommunitymedia.org

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THE TRUMP ACOSTA BATTLE OF THE PRESS ROOM-4 MINUTES THEY DIDN’T SHOW YOU ON THE NETWORKS–SHOCKING! SAD! RUDE!
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THE NEW $100 BIKE VIOLATION FINES
THE NEW LOW GREEN ENERGY ELECTRIC RATES GUARANTEED FOR TWO YEARS NOT TO INCREASE!
WINBROOK PREPARES TO START ITS 2ND BUILDING REPLACEMENT
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