TONIGHT AT 8 ON WHITE PLAINS TV’S
PEOPLE TO BE HEARD
YOU’VE GOT
THE FLU
WESTCHESTER COUNTY EXECUTIVE GEORGE LATIMER
COUNTY COMMISSIONER OF HEALTH
DR. SHERLITA AMLER
TELL
HOW YOU CAN PREPARE FOR THE FLU AND GET A FREE SHOT
WHY YOU CANNOT GET THE FLU FROM A SHOT
WHY IT IS IMPORTANT TO GET YOUR SHOT NOW
(LIKE MR. LATIMER)
PLUS
DR. AMLER DISCUSSES
THE AENOL VIRUS IN NEW JERSEY
THE MEASLES OUTBREAK IN ROCKLAND COUNTY AND WHAT’S BEHIND IT.
AND MORE
TONIGHT AT 8
on www.wpcommunitymedia.org
(Just scroll down to “PEOPLE TO BE HEARD” on the VIDEO WALL.
on television ALTICE CH. 76 IN WHITE PLAINS
AND
VERIZON FIOS CHANNEL 45 ALL ACROSS WESTCHESTER COUNTY