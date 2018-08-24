WHITE PLAINS WEEK NOW THE AUGUST 24 REPORT ON YOUTUBE AND WHITE PLAINS WEEK DOT COM

THE WHITE PLAINS WEEK TEAM
BAILEY
KATZ
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ON
MAKING SENSE OF THE MANAFORT CONVICTION AND COHEN PLEA
ECONOMIC JOY IN WESTCHESTER
THE COUNTY ECONOMY–HAPPY DOLLARS CONTINUE-RECORD GROWTH IN SALES TAXES
WHITE PLAINS BEATS COUNTY SALES TAX REVENUE PACE IN JULY
SEIU BJ SETTLES JOBS LOSS IN WHITE PLAINS. ALL 7 FIRED WORKERS WILL GET JOBS BACK AND INCREASE BACK TO UNION PAY LEVELS
PUBLIC SERVICE COMMISSION DAWDLES ON NYSEG CON ED REPORT
WHITE PLAINS TAKES YOU ON A TOUR OF THE NEW WESTCHESTER INSTITUTE FOR HUMAN DEVELOPMENT MOBILE DENTAL FAN
TONIGHT.