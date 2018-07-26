PEOPLE TO BE HEARD’S
JOHN BAILEY
INTERVIEWS
DENNIS RUDIN
HOST, PROFILES & ISSUES.com
RETIRED NEW YORK CITY TEACHER
JOURNALIST
ON
THE STATE OF LOCAL NEWS IN WESTCHESTER NY USA
GEORGE LATIMER’S FIRST SIX MONTHS AS COUNTY EXECUTIVE
MINDSETS AND ATTITUDES OF POLITICIANS
REFLECTIONS ON WHY COMMON CORE DID NOT WORK
WHAT NEEDS TO BE DONE TO FIX NY EDUCATION
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