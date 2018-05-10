JOHN BAILEY INTERVIEWS
LENORE FRIEDLAENDER
ASSISTANT TO THE PRESIDENT OF THE SEIU 32BJ UNION
ON
THE FIRING OF 7 UNION WORKERS BY A WHITE PLAINS BUILDING APRIL 2
THE UNION’S “EXPEDITED” LAWSUITS THAT HAVEN’T BEEN EXPEDITED BY THE COURTS YET.
THE VIOLATION OF THE WESTCHESTER COUNTY LABOR LAWS
WHY THE ISSUE IS IMPORTANT
UNION-BUSTING
THE PLIGHT OF THE WORKERS UNEMPLOYED SINCE APRIL 2
THE POLICE TEMPORARILY BLOCKING ENTRANCE TO A PUBLIC BUILDING BE COUNTY LEGISLATORS AND UNION MEMBERS
THE COUNTY POSITION
AND MORE
SEE WHAT COULD HAPPEN TO YOU ON
PEOPLE TO BE HEARD
THE TRI-STATE AREA’S MOST RELEVANT INTERVIEW PROGRAM
8 PM TONIGHT ON WHITE PLAINS TV
FIOS COUNTYWIDE CH. 45
IN WHITE PLAINS ALTICE CABLEVISION CH. 76
AND after 8 on
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MS. FRIEDLAENDER (in blue) and 2 SEIU Members now without jobs since April 2