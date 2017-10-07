WHITE PLAINS WEEK OCT 6 SHOW ON THE INTERNET NOW

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READY FOR YOUR CLOSE-UP?

PETER KATZ, JOHN BAILEY AND JIM BENEROFE –THE LOCAL LOWDOWN

ON

RKOTower

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1-OPENER

COUNTY EXECUTIVE CAMPAIGN GETTING HOT AND PERSONAL

LAS VEGAS MASS MURDER IGNITES LOCAL GUN SHOW ISSUE AGAIN

HOW SECURE CAN HOTELS BE–NOT VERY SECURE–SHOULD THEY TIGHTEN UP THEIR “HOSPITALITY?” 

8-comfort in action

THE AGONIZING PACE OF PUERTO RICO HURRICANE RECOVERY–A FIASCO OVERLOOKS THE 80 PHARMACEUTICAL PLANTS THAT ARE THE ONLY SOURCE OF KEY SUBSCRIPTION MEDICATIONS FOR STROKES, AIDS

4-SHOCKER

BALLYHOOED HIGH SPEED INTERNET “BUNDLE” OF WHITE PLAINS, YONKERS, MOUNT VERNON AND NEW RO DOES NOT EXCITE INTERNET PROVIDERS YET AFTER A YEAR.

WHEN WE GO ALL-ELECTRIC CARS WILL WE HAVE ENOUGH OUTLETS?

5-Electric car charging

11-BOARDWALK

COUNTY STARTS PLAYLAND NORTH BOARDWALK REPAIR FIVE YEARS AFTER HURRICANE SANDY

9-TRUMP THE PRESIDENT

AND THE ONLY WEEKLY ROUNDUP OF ALL THINGS TRUMP.

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