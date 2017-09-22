IN A SPECIAL PEOPLE TO BE HEARD 7:30 PM SATURDAY NIGHT– SERVICE EMPLOYEES INTERNATIONAL UNION V.P, MAKES CASE FOR THE COUNTY LEGISLATURE OVERRIDE VOTE

SATURDAY NIGHT, 7:30
EXCLUSIVE!
A SPECIAL PEOPLE TO BE HEARD ON WHITE PLAINS TV
SHIRLEY ALDEBOL
VICE PRESIDENT, SECURITY
TRI STATE SERVICE EMPLOYEES INTERNATIONAL UNION 32BJ
On
www.communitymedia.org
OR FIOS CHANNEL 45 COUNTYWIDE AND WHITE PLAINS ALTICE CABLEVISION, CHANNEL 76
ON
THE IMPACT OF THE ROBERT ASTORINO EXECUTIVE ORDER ON THE IMMIGRANT PROTECTION ACT
WHY IT DOES NOT PROTECT THE IMMIGRANT COMMUNITY
THE TACTICS ICE IS USING ON LEGAL IMMIGRANTS, MEMBERS OF HER UNION NOW.
DETENTION WITHOUT DUE PROCESS
HER SOLUTION TO THE ILLEGAL RESIDENT CRISIS
WHAT SEIU WILL PURSUE IF OVERRIDE IS NOT PASSED.