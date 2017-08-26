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MORE REAL NEWS THAN REAL NEWS IS

WHITE PLAINS WEEK

THE AUGUST 26 PROGRAM

ON THE INTERNET NOW

RKOTower

wpweek for 8-25 has been posted  the youtube link is
 
 
the whiteplainsweek.com link is
 

JOHN BAILEY

JIM BENEROFE

PETER KATZ ON

1-OPENER

VIDEO COVERAGE OF MARIO CUOMO BRIDGE OPENING

3-SHOCKER OF THE WEEK

WINBROOK LAWSUIT SHOCKER OF THE WEEK

8-WP TEST SCORES ELA 8TH GRADE

LARGEST ADVANCE IN WHITE PLAINS SCHOOLS 8TH GRADE ENGLISH SCORES IN A DECADE

PLUS

NITA LOWEY DRAWS BUDGET LINE 

JERRY LEWIS VIDEO

DICK GREGORY COMMENTARY

THE ASTORINO-BORGIA DUSTUP

THE DEBATE WHERE THE CANDIDATES WERE NO SHOWS

AND TRUMP THE PRESIDENT

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