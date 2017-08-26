MORE REAL NEWS THAN REAL NEWS IS
WHITE PLAINS WEEK
THE AUGUST 26 PROGRAM
ON THE INTERNET NOW
wpweek for 8-25 has been posted the youtube link is
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JOHN BAILEY
JIM BENEROFE
PETER KATZ ON
VIDEO COVERAGE OF MARIO CUOMO BRIDGE OPENING
WINBROOK LAWSUIT SHOCKER OF THE WEEK
LARGEST ADVANCE IN WHITE PLAINS SCHOOLS 8TH GRADE ENGLISH SCORES IN A DECADE
PLUS
NITA LOWEY DRAWS BUDGET LINE
JERRY LEWIS VIDEO
DICK GREGORY COMMENTARY
THE ASTORINO-BORGIA DUSTUP
THE DEBATE WHERE THE CANDIDATES WERE NO SHOWS
AND TRUMP THE PRESIDENT