WHITE PLAINS WEEK ON WHITE PLAINS TV TONIGHT AT 7:30 FIOS CH. 45 COUNTYWIDE AND IN WHITE PLAINS ON ALTICE-CABLEVISION CH. 76.MUST SEE TV

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REAL NEWS FOR 16 YEARS WITH
PETER KATZ, JOHN BAILEY AND JIM BENEROFE ON WHITE PLAINS TV

THE SMARTEST,  MOST RESPECTED  REPORTERS IN THE TRISTATE AREA ON

2-MAIN ISSUES

THE STATE OF THE COUNTY ACCORDING TO ROBERT ASTORINO, COUNTY EXECUTIVE

THE STATE OF THE COUNTY ACCORDING TO CATHERINE BORGIA, DEMOCRATIC MAJORITY LEADER–EXCLUSIVE VIDEO.

SENATOR LATIMER RUNNING FOR MR. ASTORINO’S JOB GATHERS SUPPORT  FOR COUNTY EXEC NOMINATION GOING INTO DEMOCRATIC COUNTY CONVENTION MAY 10

4-CNA

COUNCIL OF NEIGHBORHOOD ASSOCIATIONS RAISES FEW ISSUES WITH CITY 

5-SHOCKER

ONE OF OUR NAVY ARMADAS IS GOING THE WRONG WAY: SEAN SPICER EXPLAINS IT ALL ON “DONALD TRUMP LIVE”

7-WHITE HOUSE DAILY

THE WHITE HOUSE DAILY: REAL NEWS OR FAKE NEWS OR SPIN? WE TELL YOU ABOUT IT, YOU DECIDE.

8-MOONEY LETTER

WESTCHESTER COUNTY ASSOCIATION SETS NEW SEMINAR ON REAL ESTATE REVIVAL MAY 18

6-TRUMP THE PRESIDENT

PLUS ANOTHER EXCITING, NOT TO BE MISSED, WEEKLY CHRONICLE OF “TRUMP THE PRESIDENT,” WITH TRUMP WATCHER, PETER KATZ

PUNCH WHITE PLAINS WEEK UP ON YOUR REMOTE AT 7:30 P.M. ON WHITE PLAINS TV 

IN WHITE PLAINS ALTICE-CABLEVISION CH. 76 

AND COUNTYWIDE ON VERIZON FIOS CH. 45

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AROUND THE WORLD!
FOR APRIL 21 has been posted on  youtube at
 
 https://youtu.be/ETqKiRnt0Z0
 
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