COUNCILWOMAN MILAGROS LECUONA ANALYZES TRANSIT STRATEGIC PLAN, NOTES CURRENT FASNY SITUATION ON PEOPLE TO BE HEARD ON THE INTERNET NOW ON YOUTUBE AND whiteplainsweek.com

JOHN BAILEY AND PETER KATZ INTERVIEW
WHITE PLAINS COUNCILWOMAN MILAGROS LECUONA
LICENSED PLANNER IN EUROPE AND THE UNITED STATES
ON PEOPLE TO BE HEARD
“THE PROGRAM WHERE PEOPLE WHO HAVE SOMETHING TO SAY…HAVE THEIR SAY”
WESTCHESTER COUNTY’S MOST RELEVANT INTERVIEW PROGRAM
HER IMPRESSIONS OF THE TRANSIT DISTRICT STRATEGIC PLAN
HER UPDATE ON THE FRENCH AMERICAN SCHOOL OF NEW YORK REVISED SITE PLAN
HER PLAN FOR BALDWIN FARMS
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