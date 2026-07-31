JULY 31–WHITE PLAINS WEEK TONIGHT 7:30 P.M. THE JULY 31 REPORT FIOS CH 45 AND OPTIMUM CH 76 AND WWW.WPCOMMUNITYMEDIA.ORG WITH JOHN BAILEY AND THE NEWS

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COUNTY OUTLAWS VAPES IN DISGUISE- MERCHANTS CAN NO LONGER SELL
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GOVERNOR HOCHUL LEGISLATION ENDS LOCAL LAW ENFORCEMENT FROM PARTICIPATING IN FEDERAL IMMIGRATION ENFORCEMENT
PASSING STOPPED SCHOOL BUS ENFORCEMENT CATCHES ASTOUNDING 13,621 MOTORISTS PASSING STOPPED BUSES IN 25-26 SCHOOL YEAR
GOVERNOR HOCHUL SAFE KIDS ACT CLAMPS RESTRICTIONS ON INTERNET PLATFORMS DIRECTING ALGORITHMIC DERIVED FEEDS TO CHILDREN UNDER 18, MUST SEEK PARENT PERMISSION.
JOHN BAILEY ON
UNFNISHED UNSTARTED PROJECTS LACK OF PROGRESS
AFTER 7 MONTHS OF A NEW COMMON COUNCIL
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JOHN BAILEY AND THE NEWS
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