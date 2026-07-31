JULY 31–WHITE PLAINS WEEK TONIGHT 7:30 P.M. THE JULY 31 REPORT FIOS CH 45 AND OPTIMUM CH 76 AND WWW.WPCOMMUNITYMEDIA.ORG WITH JOHN BAILEY AND THE NEWS

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GILLEBRAND BILL TO STOP  IRAN WAR REJECTED BY SENATE

 

WET WEEK IN WHITE PLAINS NEW YORK USA

 

COUNTY OUTLAWS VAPES IN DISGUISE- MERCHANTS CAN NO LONGER SELL

–HEALTH DEPT TO ENFORCE

 

GOVERNOR HOCHUL  LEGISLATION ENDS LOCAL LAW ENFORCEMENT FROM PARTICIPATING IN FEDERAL IMMIGRATION ENFORCEMENT

PASSING STOPPED SCHOOL BUS ENFORCEMENT CATCHES ASTOUNDING 13,621 MOTORISTS PASSING STOPPED BUSES IN 25-26 SCHOOL YEAR

GOVERNOR HOCHUL SAFE KIDS ACT CLAMPS RESTRICTIONS ON INTERNET PLATFORMS  DIRECTING ALGORITHMIC DERIVED FEEDS TO CHILDREN UNDER 18, MUST SEEK PARENT PERMISSION.

JOHN BAILEY ON

UNFNISHED UNSTARTED PROJECTS LACK OF PROGRESS

AFTER 7 MONTHS OF A NEW COMMON COUNCIL

AND MORE THIS WEEK EVERY WEEK WITH

JOHN BAILEY AND THE NEWS

FOR 25 YEARS

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