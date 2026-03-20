MARCH 20 — TONIGHT 7:30 –WHITE PLAINS WEEK –THE MARCH 20 REPORT ON FIOS CH.45 AND OPTIMUM CH 76 AND WWW.WPCOMMUNITYMEDIA.ORG

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2ND SUBWAY 3/4 FINISHED AND RUNNING TO 96TH STREET

WASHINGTON PULLS cONGREES FUNDGING AGAN, KATHY HOCHUL  IS GOING TO COURT AGAIN

NASTY MARCH TROPICAL STORM WINDS BLOW WALL PANELS OFF PLAYLAND TOWER

DR. KATYLIN  JETELINA HAILS COURT DECISION INVALIDATING CDC COUNCIL AUTHORITY

REVERSES POLICIES ON VACCINES  AND RFK JR’S ORDERS — BACK TO A HIGHER COURT

DR. JETELINA ON WHAT WE HAVE LEARNED ABOUT COVID AFTER 6 YEARS

WESTCHESTER:  60% LOWER CASES OF COVID IN FIRST 2 WEEKS OF MARCH

DISTRICT ATTORNEY SUSAN CASE CRACK DOWN ON

SPRAIN BROOK  AND TACONIC NETS 249 COWBOYS 

WITH JOHN BAILEY AND THE NEWS

EVERY WEEK ON WHITE PLAINS WEEK 

FOR 25 YEARS

THIS WEEK ON PERSPECTIVES 26:

THE NEED FOR DISASTER HOUSING FOR FIRE VICTIMS

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