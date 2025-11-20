NOVEMBER 20–TONIGHT AT 8 ON “PEOPLE TO BE HEARD” PEOPLE WHO CAN’T SAY WHAT THEY WANT TO AND WANT YOU TO KNOW…. AT LAST HAVE THEIR SAY…FIOS CH 45 & OPTIMUM CH 76 AND WWW.WPCOMMUNITYMEDIA.ORG

Hits: 8

 

TONIGHT YOU ARE GOING TO MEET SOME OF THE STRONGEST PEOPLE YOU WILL EVER MEET. 

THEY NEED YOUR HELP, RESPECT AND SUPPORT EVERY DAY OF THEIR LIVES

THEY ARE THE DISABLED.

THEY THRIVE ON YOUR LOVE AND CARE

BECAUSE THAT IS WHAT THEY DEPEND ON TO BE ABLE TO LIVE MEANINGFUL LIVES.

IN A SERIES OF INTERVIEWS SEE HOW THEY REALLY ARE:

LOVING ACCEPTING GRATEFUL FOR YOUR CARING 

LEARN ABOUT THEIR ISSUES

THEIR VALUE AS EMPLOYEES

THEIR EXTRAORDINARY ABILITIES

THE PEOPLE THAT CARE FOR THEM AND WHAT IT TAKES TO MAKE A DIFFERENCE.

THEIR PARENTS AND HOW DIFFICULT IT IS CARING FOR THEM

AND THEIR MISSION TO CHAMPION THEM

THE GUARDIAN ANGELS THAT CARE FOR THEM AND TEACH THEM DAILY

WHAT IT TAKES TO BE A DIRECT SUPPORT PROFESSIONAL

TONIGHT.

 

 

Comments are closed.