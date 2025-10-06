OCTOBER 6– COMMON COUNCIL PREPARES TO VOTE ON CITY LABOR SETTLEMENTS FOR NEXT 2 YEARS TONIGHT

Hits: 59
3% PAY INCREASES KEEP PACE WITH INFLATION.
WPCNR COMMON COUNCIL CRONICLE-EXAMINER. OCTOBER 6, 2028:
IN EXECUTIVE SESSION IN A WORK SESSION LAST WEEK, THE COMMON COUNCIL AGREED TO ADD RESOLUTIONS APPROVING MOMEMORANDUMS OF AGREEMENT BETWEEN THE CITY AND ITS THREE MAJOR LABOR UNIONS GIVING WHITE PLAIN POLICE, FIREFIGHTERS AND TEAMSTERS PAY INCREASES OF 3% PER YEAR THE NEXT TWO FISCAL YEARS. THE CSEA UNION HAS ALSO APPROVED APPROVED THE 3% SETTLEMENT BEGINNING JULY 1, 2026 AND RUNNING THROUGH JUNE, 2028
The three union memberships have all voted approval of the new proposed contracts achieved through collective bargaining negotiations, according to the official backup agenda.
The increases in pay raise all step salary levels by 3% in fiscal years 2026 -27 and 2027-28.
The resolutions are on tonight’s Common Council Agenda.