SEPTEMBER 29—-TOMORROW TUESDAY SEPT. 30 GROWTH OF CHILDRENS’ HUNGER NOW FROM FEEDING WESTCHESTER PANEL: “HUNGRY TO LEARN” 5:30-7:30

Hits: 47
TOMORROW SEPTEMBER 30, 5:30-7:30 PM, FEEDING WESTCHESTER CONVENES A PANEL OF EXPERTS FACING THE EFFECTS OF HUNGER AND THE EXTENT OF THE GROWTH IN THE NUMBERS OF CHILDREN WHO ARE UNDERNOURISHED IN WESTCHESTER COUNTY.
THE EVENT TAKES PLACE AT FEEDING WESTCHESTER OFFICES 200 CLEARBROOK ROAD ELMSFORD.
TO GIVE IMPACT TO HUNGER ACTION MONTH, A PANEL OF TEACHER, PEDIATRICIAN, NUTRITIONIST, HUNGER SOLUTION EXPERT AND A PRINCIPAL WILL DESCRIBE THE EFFECTS OF HUNGER ON CHILDREN THEY SEE TODAY IN WESTCHESTER GROWING MORE HUNGRY BY THE DAY AND OFFER SOLUTIONS.