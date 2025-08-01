AUGUST 1 — WHITE PLAINS WEEK TONIGHT 7:30 THE FRIDAY AUGUST 1 REPORT ON FIOS CH 45 AND WP OPTIMUM CH76 AND WWW.WPCOMMUNITYMEDIA.ORG

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WARNING TO WESTCHESTER: SHOCK CON ED BILLS COMING MUCH AS 20% higher. YOU ARE PAYING FOR ARTIFICIAL INTELLIGENCE ELECTRICITY COSTS
THE SHOCKERS KEEP ON COMING
LEE ZELDIN EPA HEAD DECLARES CDC CLIMATE POLICY IS NOT TRUE
SAYS GREENHOUSE GASES, FOSSIL FUELS DO NOT CAUSE CLIMATE CHANGE
DECLARES 1990 FINDING BY CDC “UNTRUE.”
GOVERNOR ABBOTT REDISTRICTS BIG CITIES IN TEXAS WITH REPUBLICAN-HEAVY POPULATIONS IN HOPES OF PICKING UP 5 HOUSE SEATS FOR REPUBLICANS. REPEATS DEMOCRATIC PARTY GERRYMANDERING BUNGLE OF 2020-21 THAT LOST DEMOCRATIC CONTROL OF HOUSE OF REPRESENTATIVES
DEMOCRATIC LEADERS 2020-21 WHO GERRYMANDERED REPUBLICAN DISTRICTS; LOST IN COURT, COSTING DEMOCRATS CONTROL OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES IN 2022
SUPER GOVERNOR KATHY HOCUL DEMANDS FEMA FUNDS HELD BACK BY TRUMP ADMINISTRATION
GOVERNOR HOCHUL INVENTS AFFORDABLE HOUSING BUILD AT STATE-OWNED MTA BEACON STATION
WJITE PLAINS HOSPITAL RANKED NATIONALLY BY U.S. NEWS & WORLD REPORT
AS BEST REGIONAL HOSPITAL FOR 7TH CONSECUTIVE YEAR
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