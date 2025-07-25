JULY 24–WHITE PLAINS WEEK TONIGHT THE JAN 24 REPORT AT 7:30 ON FIOS CH 75 OPTIMUM CH 76 AND WWW.WPCOMMUNITYMEDIA.ORG

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CITY ENDS FISCAL YEAR WITH RECORD SALES TAX RECIPTS
COUNTY ON TRACK FOR 1,5 BILLION IN SALES TAXES, IF CURRENT TREND CONTINUES
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COUNTY ENACTS AID FOR THOSE ABOUT TO BE EVICTED CALL 211 FOR INFORMATION
MAYOR ROACH ON THE STATE OF THE CITY ON THE COUNTY WEEKEND UPDATE
JOHN BAILEY ANALYSES THE ROACH YEARS
SOUR GRAPES ON SOCIAL MEDIA ABOUT THE REOPENED PLAYLAND EXPERIENCE DISPUTED BY COUNTY IN OFFICIAL STATEMENT
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