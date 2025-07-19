JULY 19– THE METROCARD VAN IS COMING TO WHITE PLAINS, NEW ROCHELLE, TARRYTOWN, YONKERS, MT VERNON PEEKSKILL THIS WEEK NEAR YOU– GET YOUR METROCARD. START RIDING THE RAILS TO WORK TO THEATRE TO THE GREATEST RESTAURANTS IN THE WORLD — TO KATZ’S DELI — MUESEUMS, GET AROUND TO THE ONE AND ONLY NEW YORK CITY THE GREATEST CITY IN THE WORLD

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Westchester Department of Transportation
The MetroCard mobile sales van makes its rounds in Westchester to assist riders with all of their MetroCard business.  The van is staffed by MTA New York City Transit Authority customer service representatives who are happy to answer questions and help with any issues you may have.
MetroCard Van Schedule for June 2025 across Westchester County. Includes specific dates, times, and locations in cities like New Rochelle, Mount Vernon, Yonkers, Tarrytown, Peekskill, and White Plains. Cash transactions only.

 

 

 

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SAVE TIME SAVE MONEY SAVE GAS, NO CRAZY TRAFFIC JAMS

SEE MORE NEW YORK FOR LESS AND A LOT MORE ON THE NEW IMPROVED METROOOOOOOO NORTH WITH METROCARD

AVOID HORROR DRIVING INTO NEW YORK

NO PARKING FOR A FORTUNE

SMART WESTCHESTER RIDES  RAILS TO NYC FOR WORK AND PLAY

WHITE PLAINS 30 MINUTES TO GRAND CENTRAL ROUNDTRIP OFFPEAK

ON WEEKEND FOR 2 PLUS SUBWAY $26

CHECK OUT  HOW TO USE METROCARD AT THE VAN!

 

 

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