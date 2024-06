BEACHES POOLS OPEN TUESDAY FOR HEAT WAVE RELIEF

Due to the anticipated heatwave, two Westchester County Beaches and Pools will be open for residents to cool off.

Croton Point Beach in Croton-on-Hudson and Glen Island Beach in New Rochelle will be open from Wednesday, June 19 through Sunday, June 23, 11 a.m. to 6:30 p.m., and Saxon Woods Pool in White Plains and Sprain Ridge Pool in Yonkers will be open from Wednesday, June 19 through Friday, June 21, 1 p.m. to 6:30 p.m. Last entry for all facilities is 6 p.m.

Proof of Westchester County residency required at Saxon Woods Pool, Sprain Ride Pool and Glen Island Beach. Admission fees apply; parking fees apply at Croton Point and Glen Island Beaches.

en Español

Playas de Croton y Glen Island, y bosques sajones

y las piscinas Sprain Ridge se abrirán durante la ola de calor

Debido a la ola de calor anticipada, dos playas y piscinas del condado de Westchester estarán abiertas para que los residentes se refresquen.

Croton Point Beach en Croton-on-Hudson y Glen Island Beach en New Rochelle estarán abiertas desde el Miércoles 19 de Junio hasta el Domingo 23 de Junio, de 11 a. m. a 6:30 p. m., y Saxon Woods Pool en White Plains y Sprain Ridge Pool en Yonkers estará abierto desde el Miércoles 19 de Junio hasta el Viernes 21 de Junio a la 1 p.m. a 6:30 p.m. La última entrada para todas las instalaciones es a las 6 p.m.

Se requiere prueba de residencia en el condado de Westchester en Saxon Woods Pool, Sprain Ride Pool y Glen Island Beach. Se aplican tarifas de admisión; Se aplican tarifas de estacionamiento en las playas de Croton Point y Glen Island.