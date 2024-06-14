TONIGHT AT 7:30 P.M. WHITE PLAINS WEEK THE JUNE 14 REPORT FIOS CHANNEL 45 & WP OPTIMUM CH 76 AND www.wpcommunitymedia.org

Hits: 22
ADEEL MIRZA MAILINGS FOUND IN VIOLATION OF TWO ETHICS LAWS BY COMMITEE ON ETHICS
COUNTY LEGISLATORS PROPOSE INCREASING THEIR TERMS FROM 2 TO 4 YEARS
NEW YORKERS AGAINST CONGESTION PRICING HELP LEGISLATURE OUT WITH HOW TO FUND THE MTA WITHOUT CONGESTION PRICING
HOSPITALS ASK CENTER FOR DISEASE CONTROL TO END REPORTING OF COVID CASES IN HOSPITALS
THE ROWDY FORUMS.
DR. KATELYN JETELINA ON THE FAUCI CONGRESSIONAL HEARING
JUST-INS: SUSTAINABLE WESTCHESTER/WESTCHESTER POWER GREEN ENERGY RATES, FOSSIL RATES LOWER NEXT YEAR
NEW EXECUTIVE DIRECTOR OF ARTS WESTCHESTER INTRODUCED. NEW SOLAR WIND STATION INTRODUCED
NOTE: AFTER TONIGHT’S PROGRAM WAS PRODUCED. ADEEL MIRJA CANDIDATE FOR DISTRICT ATTORNEY WITHDREW FROM THE RACE
JOHN BAILEY AND THE NEWS
THIS WEEK EVERY WEEK
ON WHITE PLAINS WEEK
FOR 23 YEARS