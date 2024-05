ROCK THE BLOCK IS GOIN ON

en Español

Downtown White Plains Business Improvement District is so excited to launch Rock the Block, their new signature summer concert series. Think: FREE Wednesday night live music (2nd Wednesday of each month through August), street closed to traffic and open instead to outdoor dining, family fun, yard games (badminton, ping pong or cornhole anyone?).

Eight restaurants will pull out all the stops with outdoor dining, expanding their serving area into the road bed of Mamaroneck Avenue between Maple Avenue and Post Road. The Arts Mobile will be there too, delivering fun to youth in attendance with an activity to craft handmade maracas! Don’t miss “La Playa,” our own answer to the Mexican Rivera. We’ve found a workaround to get you a palm tree and sand beach fix, right in the heart of White Plains. Just throw on some shades and pretend you’re on vacation, sans a flight!

Hope to see you there!

en Español

El Distrito de Mejora de Negocios del Centro de White Plains está muy emocionado de lanzar Rock the Block, su nueva serie de conciertos de verano distintiva. ¡Imagina: música en vivo GRATIS los miércoles por la noche (el segundo miércoles de cada mes hasta agosto), calles cerradas al tráfico y abiertas en su lugar para cenar al aire libre, diversión familiar, juegos de patio (¿alguien para jugar al bádminton, ping pong o cornhole?).

Ocho restaurantes sacarán toda la artillería con cenas al aire libre, expandiendo su área de servicio hacia el lecho de la carretera de la Avenida Mamaroneck entre la Avenida Maple y la Calle Post. El Arte Móvil también estará presente, entregando diversión a los jóvenes asistentes con una actividad para crear maracas artesanales. ¡No te pierdas “La Playa”, nuestra propia respuesta a la Riviera Mexicana! Hemos encontrado una solución para ofrecerte una dosis de palmeras y playa de arena, justo en el corazón de White Plains. ¡Solo ponte unas gafas de sol y finge que estás de vacaciones, sin necesidad de tomar un vuelo!

¡Esperamos verte allí!