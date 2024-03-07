Hits: 0
THEY SELL HOMES HERE
SMALL HOMES, MEDIUM HOMES. BIG HOMES
YOUR HOME
THE LEADERS IN SINGLE HOME SALES THE LAST THREE YEARS IN WESTCHESTER ON
REAL ESTATE TODAY
IN WHITE PLAINS,NY USA AND WESTCHESTER
HOW TO GET YOUR HOUSING SITUATION SORTED OUT, ON THE MARKET AND
SOLD
SHOULD YOU SELL OR STAY
HOW YOU GET YOUR PRICE
CAN YOU SELL FAST
PRESERVE EQUITY
WHAT FIRST HOME BUYERS CAN DO
ALTERNATIVES TO BUYING A HOUSE THAT ARE SMART MONEY DECISIONS
UNDERSTANDING THE MORTGAGE SITUATION
JOHN BAILEY
INTERVIEWS THE REALTORS WHO GET IT DONE IN
THE WORST REAL ESTATE MARKET SINCE THE 1930S
SPECIFICS. SECRETS. MYTHS. SOLUTIONS.
JOHN BAILEY INTERVIEWS HEATHER AND ZACH HARRISON
THEY ARE HERE TO HELP
TONIGHT AT 8