TONIGHT AT 7:30 PM EST WPTV’S WHITE PLAINS WEEK THE FRIDAY DEC 8 REPORT WITH JOHN BAILEY AND THE NEWS ON FIOS CH 45 AND WP OPTIM CH 76 AND WPTV AT WWW.WPCOMMUNITYMEDIA.ORG

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CHALLENGE TO REDRAWN DISTRICT 16 HEARD BY COURT OF APPEALS NOV 15–
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WHAT INFLATION? COUNTY, CITY DOWN IN SALES TAX COLLECTIONS
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