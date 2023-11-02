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THE ANALYSTS
WHO HAVE READ THE DRAFT ONEWHITEPLAINS PLAN:
MILAGROS LECUONA,
INTERNATIONAL PLANNER, 12-YEAR COUNCILWOMAN
GARY O’BRIEN
ON ZONING OBSERVATIONS
BENJAMIN BROWN
ON OBJECTIVES
JOHN BAILEY INTERVIEWS THREE WHITE PLAINS RESIDENTS WHO HAVE BEEN FOLLOWING THE ONEWHITEPLAINS PLAN CLOSELY AND THEY WEIGH IN ON WHAT THE PLAN DOES AND DOES NOT DO.
THEIR IMPRESSIONS OF THE DRAFT ONEWHITEPLAINS PLAN PRESENTED LAST WEEK
THE OBJECTIVES OUTLINED BY THE PLAN
FEASIBILITY
WILL DEVELOPERS BUY IN TO THE IDEALISTIC GOALS
CAN THE CITY PAY FOR THE PROJECTS NOT DEVELOPMENTS
IMPLEMENTATION PLAN IS IT INCLUSIVE?
AND MORE