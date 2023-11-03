WHITE PLAINS WEEK THE FRIDAY NOV 3 REPORT WITH JOHN BAILEY AND THE NEWS 7:30 EDT ON WPTV YOUR WHITE PLAINS TV STATION! CH 45 FIOS CH 76 OPTIM OR WWW.WPCOMMUNITYMEDIA.ORG====

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JOHN BAILEY ON THE VOTER’S JOB AND THE POLITICIAN’S RESPONSIBILITY
CHRISTOPHER GOMEZ ON THE GALLERIA WHAT’S NEXT
THREE FOR THE 16TH CONGRESSIONAL DISTRICT– SHOCKER OF THE WEEK
OVERFLOWING WHITE PLAINS EMERGENCY ROOM PROMPTS BUILDIING EXPANDED FACILITY
COVID CASES DOWN 7 OF LAST 8 WEEKS. ON TRACK FOR LOWER COVID DECEMBER
JOHN BAILEY REVIEW: HOW INCOMPETENCE , GREED, EGOS, CORRUPTION , HOSPITALS
BUREAUCRACIES KILLED THOUSANDS AND STILL HAVE NOT STOPPED COVID.
PLUS JANET LANGSAM OF ARTSWESTCHESTER ON THE ARTS ROLE IN THE COUNTY ECONOMY
EARLY VOTING SURGE
AND HONORING COUNTY LEGISLATOR BEN BOYKIN
JOHN BAILEY AT LARGE
23 YEARS REPORTING THE NEWS YOU NEED TO KNOW
THIS WEEK EVERY WEEK ON WPTV THE WHITE PLAINS TELEVISION STATION
EVERY WEEK ON WHITE PLAINS WEEK