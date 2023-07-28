WHITE PLAINS WEEK, THE JULY 28 HEAT REPORT TONIGHT 7:30 CH45 FIOS ALL COUNTY,OPTIMUM WHITE PLAINS CH 76 AND ON WWW.WPCOMMUNITYMEDIA.ORG

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THE HOT WHITE PLAINS WEEK — WHAT IT MEANS
OVERLOADS BREAKDOWNS HUMIDITY NIGHTS IN THE SAUNA
IF YOU’VE GOT AN AIR CONDITIONER
YOU’RE THE WOMAN FOR ME
REAL NUMBERS: WPW’S MID YEAR ECONOMIC REPORT NO INCREASE
SALES TAX DOLLARS EVEN WITH LAST YEAR.WHERE IS THE MONEY?
COVID KEEPS CREEPING BACK
WHAT ABOUT WESTCHESTER? WE’RE LIVING HERE.
GEORGE LATIMER: MIGRANTS NO THREAT. NO ACTION FROM DEPT OF HOMELAND SECURITY. NO PHONE CALLS TO HIM. NO PHONE CALLS TO HOCHUL. NO LETTERS. STILL NO ASYLUM COURT IN COUNTY. NO CLEARANCE TO HIRE MIGRANTS 8 WEEKS OF INACTION FROM WASHINGTON.
AND IT IS GETTING MORE INTENSE. DR. KATELYN JETELINA ON HEAT ILLNESSES
ENTERTAINMENT THIS WHITE PLAINS WEEK
“OPPENHEIMER” “BARBIE” AND ‘BACK”
JOHN BAILEY AND THE NEWS TONIGHT
EVERY WEEK ON WHITE PLAINS WEEK
THE NEWS THAT LIFTS YOU OUT OF YOUR CHAIR
EVERY WEEK FOR 23 YEARS