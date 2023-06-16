WHITE PLAINS WEEK TONIGHT 7:30 PM THE JUNE 16 BROADCAST ON FIOS CH 45 COUNTYWIDE AND OPTIMUM WHITE PLAINS CH.76 AND www.wpcommunitymedia.org

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MIGRANTS FROM NEW YORK CITY HOUSED IN YONKERS, WHITE PLAINS AND ARDSLEY. MAYORS WELCOME THEM!
COUNTY EXECUTIVE LATIMER ON THE MIGRANTS’ ARRIVALS. STATUS OF WASHINGTON AID (NO JUDGES, NO MONEY, NO STATUS COURT) AS HOMELAND SECURITY CHIEF HEADS TO SWEDEN
GOVERNOR HOCHUL REVEALS TROUBLED YOUTH AND THEIR PROBLEMS UNVEILS LISTENING TOUR FINDINGS
FULL HOUSE FOR THIRD COMPREHENSIVE PLAN WORKSHOP. JOHN BAILEY TAKES YOU THROUGH IT
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DR. KATELYN JETTELINA SCOOP: NEW COVID VACCINE COMING IN FALL
JOHN BAILEY AND THE NEWS FOR THE 21ST CENTURY
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