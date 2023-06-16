WHITE PLAINS WEEK TONIGHT 7:30 PM THE JUNE 16 BROADCAST ON FIOS CH 45 COUNTYWIDE AND OPTIMUM WHITE PLAINS CH.76 AND www.wpcommunitymedia.org

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MIGRANTS FROM NEW YORK CITY HOUSED IN YONKERS, WHITE PLAINS AND ARDSLEY. MAYORS WELCOME THEM!

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GOVERNOR HOCHUL REVEALS TROUBLED YOUTH AND THEIR PROBLEMS UNVEILS LISTENING TOUR FINDINGS

 

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DR. KATELYN JETTELINA SCOOP: NEW COVID VACCINE COMING IN FALL

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