TONIGHT 7:30 P.M. EDT-THE WHITE PLAINS WEEK REPORT OF MARCH 17 ON FIOS CH 45 COUNTYWIDE, OPTIMUM 76 IN WHITE PLAINS AND WWW.WPCOMMUNITYMEDIA.ORG

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THE CITY SCHOOL DISTRICT PRESENTS THEIR 23-24 PROPOSED BUDGET
GEORGE LATIMER SAYS TOWNS, CITIES SHOULD CREATE THEIR OWN AFFORDABLE HOUSING PLANS.
SNOWY COLD WINDY MARCH.
1.9% TAX INCREASE IN WHITE PLAINS SCHOOL TAXES. JOHN BAILEY TAKES YOU THROUGH IT
MID-HUDSON REGION COVID CASES ARE TRACKING FOR 3,000 NEW CASES IN MARCH. JOHN BAILEY SORTS IT OUT
HOSPITALIZATIONS IN WHITE PLAINS HOSPITAL WITH COVID CASES EXPLAINED
WOMEN’S SUMMIT IN WHITE PLAINS COVERAGE WITH VIDEO OF APRIL RYAN’S ADDRESS

JOHN BAILEY AND THE NEWS

ON WHITE PLAINS WEEK THIS WEEK EVERY WEEK

FOR 22 YEARS

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