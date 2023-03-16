TONIGHT AT 8 EDT PM FIOS CH 45 AND OPTIMUM CH 6 WPTV’S “PEOPLE TO BE HEARD” REMEMBERS RICHARD CIRULLI, PHILOSOPHER, AUTHOR, PLAYWRIGHT,POET, FILM MAKER FOUNDER OF THE DIMITASSE PLAYERS. HIS LAST INTERVIEW. HE WAS AND IS THE ESSENCE OF THE ARTISTIC CREATIVE SPIRIT–OPTIMISTIC–KIND –ALWAYS MOVING FORWARD

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