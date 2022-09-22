TONIGHT AT 8 ON “PEOPLE TO BE HEARD” FIOS CHANNEL 45 AND WHITE PLAINS OPTIMUM CH 76 AND www.wpcommunitymedia.org: “SATURDAY NIGHT AT THE MOVIES OCT 1” WITH RICHARD CIRRULI OF THE DEMITASSE PLAYERS –A FUNDAISER FOR MENTAL HEALTH FEATURING A SERIES OF ORIGINAL WHITE PLAINS PRODUCTIONS OF EXISTENTIAL MOVIES DEALING WITH MENTAL HEALTH.

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