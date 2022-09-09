TONIGHT AT 7:30 PM EDT: WHITE PLAINS WEEK THE SEPT 9 REPORT WITH JOHN BAILEY AND GUEST ANCHOR JOHN MARINO OF WESTCHESTER TALK RADIO ON FIOS COUNTYWIDE CH 45 & ON WP OPTIMUM CH 76 & WWW.WPCOMMUNITYMEDIA.ORG

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GUEST ANCHOR TONIGHT: JOHN MARINO OF WESTCHESTER TALK RADIO
THE ELECTRICITY ENERGY IMPACT ON YOU THIS WINTER
THE 9-11 REMEMBRANCE JOHN BAILEY AND JOHN MARINO REFLECT
WESTCHESTER D.A. ROCAH BRIEFS SCHOOLS ON NEW NEW YORK GUN LAWS

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MAYOR ROACH ESTABLISHES CLIMATE SMART COMMITTEE TO DEVISE NEW CITY POLICIES, STTRATEGIES ON DEVELOPMENT, PLANNING
SUSTAINABLE WESTCHESTER GREEN ENERGY FIXED RATE DOUBLES: HOW IT AFFECTS DECEMBER BILLS
GOD SAVE THE QUEEN

SORTING OUT THE NEW YORK STATE GUN LAW
WESTCHESTER COUNTY EXECUTIVE ENDS COVID BRIEFINGS: NOW JUST A PART OF OUR LIVES
JOHN MARINO AND JOHN BAILEY SORT OUT THE NOVEMBER 8 WESTCHESTER CONGRESSIONAL SEATS IN DISTRICTS 1Y6 AND 17
JOHN BAILEY AND THE NEWS

EVERY WEEK ON WHITE PLAINS WEEK SINCE 2001 WITH GUEST ANCHOR JOHN MARINI OF WESTCHESTER TALK RADIO

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