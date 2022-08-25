Hits: 0
DR. MARK KESTNER
CONCEIVES EFFICIENCY, SERVICE DELIVERY UPGRADES FOR HOSPITALS ACROSS THE NATION. JOHN BAILEY INTERVIEWS HIM ON HOW PATIENTS, DOCTORS, HOSPITALS ARE GEARING UP FOR MONEY-SAVING, PATIENT TIME SAVING, AND EFFICIENT EFFECTIVE DELIVERY OF SERVICES AND HOW YOUR HEALTH CARE IS CHANGING OVER THE NEXT DECADE
JOHN BAILEY INTERVIEWS HIM ON
HOW COVID HAS CHANGED THE HEALTH CARE SYSTEM THE LAST 3 YEARS
THE COMING DOCTOR SHORTAGE AND SOLUTIONS.
BURNOUT REPLACEMENT
HOW MEDICAL SCHOOLS ARE CHANGING
THE NEED TO CUT COSTS OF INSURANCE, SERVICES TO PREVENT COSTS SOARING OUT OF CONTROL
THE SEARCH FOR THE SOLUTIONS FOR BETTER CARE, LESS COSTLY CARE.