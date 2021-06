LEGISLATORS PASS REQUIREMENTS FOR REJECTION DISCLOSURE PROCEDURES FOR CO-OPS. GOES INTO EFFECT AUGUST 1

Hits: 8

WPCNR COUNTY CLARION-LEDGER From Westchester County Board of Legislators Chairman Benjamin Boykin. June 30, 2021:

On Monday night, the Board of Legislators approved a measure to require co-op boards to provide written notice of a reason for rejection when a prospective buyer’s application is declined.

Under the measure, the reason for rejection must be included when the co-op files notice of a rejection with the County’s Human Rights Commission.

The legislation passed Monday by a vote of 15-2.The measure is similar to one that has been in effect in Suffolk County since 2009.The new provision does not change any of the reasons that co-op boards may legally reject buyers. Co-ops have wide-ranging discretion in choosing who to approve and why. Applicants can be rejected for anything from financial reasons to the belief that the applicant would be a bad neighbor.

However, under fair housing laws, applicants cannot be rejected on the basis of race, familial status, national origin, religion, disability, or sex.The requirement to provide a reason for rejection will allow the County’s Human Rights Commission to better identify any pattern of illegal discrimination if it occurs.

The Human Right Commission will prepare a form that co-ops will have to use for the notification.

The new legislation also requires co-ops to inform prospective buyers of their co-op’s minimum financial requirements or financial preferences before home seekers file an application, and requires fair housing training for co-op board members.

The law will go into effect August 1, 2021.Please forward this E-News to family and friends who may be interested in this information.

en Español

Queridos amigos y vecinos,El lunes por la noche, la Junta de Legisladores aprobó una medida para exigir a las juntas de cooperativas que proporcionen un aviso por escrito de la razón del rechazo cuando se rechaza la solicitud de un posible comprador. Según la medida, el motivo del rechazo debe incluirse cuando la cooperativa presente un aviso de rechazo ante la Comisión de Derechos Humanos del Condado. La legislación fue aprobada el lunes por una votación de 15-2.La medida es similar a una que ha estado en efecto en el condado de Suffolk desde 2009.La nueva disposición no cambia ninguna de las razones por las que las juntas de cooperativas pueden rechazar legalmente a los compradores.Las cooperativas tienen una amplia discreción para elegir a quién aprobar y por qué. Los solicitantes pueden ser rechazados por cualquier motivo, desde razones financieras hasta la creencia de que el solicitante sería un mal vecino. Sin embargo, según las leyes de vivienda justa, los solicitantes no pueden ser rechazados por motivos de raza, estado familiar, origen nacional, religión, discapacidad o sexo.El requisito de proporcionar una razón para el rechazo permitirá a la Comisión de Derechos Humanos del Condado identificar mejor cualquier patrón de discriminación ilegal si ocurre. La Comisión de Derechos Humanos preparará un formulario que las cooperativas deberán utilizar para la notificación.La nueva legislación también requiere que las cooperativas informen a los posibles compradores sobre los requisitos financieros mínimos o las preferencias financieras de su cooperativa antes de que los solicitantes de vivienda presenten una solicitud, y requiere capacitación en vivienda justa para los miembros de la junta de la cooperativa.La ley entrará en efecto el 1 de agosto de 2021.Envíe estas noticias electrónicas a familiares y amigos que puedan estar interesados ​​en esta información.Atentamente,