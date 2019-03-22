WHITE PLAINS WEEK OF MARCH 22, ON THE FASNY LAND SALE INTERNETTING ON YOU TUBE AND WWW.WHITEPLAINSWEEK.COM, WWW.WPCOMMUNITY MEDIA.ORG

THE WHITE PLAINS NEWS TEAM ON

WPWeek for 3/22 has been posted 

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THE FASNY SALE

JIM BENEROFE ANALYZES FASNY LAND PRICING

THE CHANCE FOR SUCCESS.

THE WESTCHESTER BIOTECH COMPETITIVE EDGE

MIKE WELLMAN ON WHAT WE NEED TO DO TO JUMPSTART BIOTECH

THE WESTCHESTER AVENUE APARTMENTS IN OFFICE PARKS EFFECT

NEW YORK PRESBYTERIAN LAWRENCE HOSPITAL TAKES CLEAR SCAN PICTURE OF THE HUMAN HEART ABLE TO SINGLE OUT HEART DEFECTS TO GREATER EXTENT THAN EVER BEFORE.

BUSINESS COUNCIL OF WESTCHESTER TO BOARD OF LEGISLATORS: ENHANCE THE AIRPORT, DON’T EXPAND

DICK DALE KING OF THE SURF GUITAR–A RETROSPECTIVE

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19TH YEAR ON THE AIR!

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