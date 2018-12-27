TONIGHT:
EFFECTIVE ENGLISH LANGUAGE LEARNING
FOR ADULTS, TEENS
FROM
THE EXPERT
WPTV Photos by Diana Das
JOHN BAILEY INTERVIEWS
MIKE WITT
of WHITE PLAINS
EXPERIENCED EFFECTIVE TEACHER OF ENGLISH TO ADULTS, TEENS, CORPORATE MANAGERS
ON
PEOPLE TO BE HEARD
ON THE PROBLEMS ADULTS HAVE LEARNING ENGLISH.
THE BEST ENVIRONMENT TO LEARN ENGLISH
ARE MIXED LANGUAGE CLASSES BETTER OR SAME LANGUAGE CLASSES MORE EFFECTIVE? OR INDIVIDUAL INSTRUCTION?
HOW TO BUILD CONFIDENCE IN YOUR ENGLISH.
HOW TO CHOOSE THE RIGHT ENGLISH LEARNING EXPERIENCE FOR YOUR CHILD, PARENTS TRANSFERRING TO AMERICA.
THE FLAWS, THE PITFALLS,
INSIDE KNOWLEDGE ABOUT TEACHING ENGLISH LANGUAGE LEARNERS FROM THE EXPERT.
TONIGHT AT 8 ON ALTICE CH. 76 AND FIOS COUNTYWIDE CH 45
AND
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Mike Witt in White Plains TV Control with John Bailey