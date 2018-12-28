TONIGHT AT 7:30 THE STORIES OF THE YEAR ON WHITE PLAINS WEEK ON ALTICE WHITE PLAINS CH. 76 AND COUNTYWIDE ON FIOS CH. 45 AND THE INTERNET

JOHN BAILEY AND PETER KATZ
RUN DOWN THE STORIES OF THE YEAR 2018
ON WESTCHESTER’S MOST HARD-HITTING, STRAIGHT TALKING PERCEPTIVE NEWS ROUNDUP. THE FUTURE AHEAD
THE TRUMP EFFECT
THE LATIMER EFFECT
THE SCHOOL BUDGET WHAT’S AHEAD
THE MARCH FOR OUR LIVES
MARCH MADNESS
HELPLESS WESTCHESTER
PLAYLAND GOES IN CIRCLES
FASNY GOES INTO YEAR 9
AIRPORT PLAN WILL NEVER COME IN FOR A LANDING
SHARED SERVICES SUCCESS
RED LIGHT CAMS/RAMP METERS THAT TURN OFF IN RUSH HOUR
NEW DEVELOPMENTS SOME OF THEM
FINANCING BLUES
TAPPAN ZEE BRIDGE BLUES
COUNTY BUDGET SMOKE AND MIRRORS
30 STORIES IN 30 MINUTES
ON ALTICE WHITE PLAINS CH. 76
ON VERIZON FIOS COUNTY WIDE CH. 45
AND ANYTIME ON
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