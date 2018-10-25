TONIGHT AT 8–GAVIN CARUTHERS ON PUBLISHING TODAY, GETTING INTO IT, AND AUTHORING PUBLISHER–ON VERIZON FIOS CH. 45, ALTICE CH. 76 AND www.wpcommunitymedia.org

TONIGHT JOHN BAILEY INTERVIEWS
GAVIN CARUTHERS
DISCOVERER OF LOST AUTHORS OF THE PAST
PUBLISHER OF THE DEFINITIVE BOOK ON SLEEPY HOLLOW’S PAST AND HALLOWEEN
WILLA CATHER’S BIOGRAPHY OF THE ORIGINAL NEWS MAGAZINE “McClure’s”
EYEWITNESS ACCOUNTS OF EVERY DAY LIFE IN COLONIAL TIMES
PLUS MR. GAVIN COMMENTS ON THE STATE OF PUBLISHING TODAY, THE INTERNET’S IMPACT. HOW TO BECOME A PUBLISHER, AN AUTHOR
AND MORE
ON PEOPLE TO BE HEARD. THE TRI-STATE AREA’S MOST RELEVANT INTERVIEW PROGRAM
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